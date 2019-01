Xbox Live: Neue Deals With Gold und Spotlight-Angebote

XOne

Larry Hryb, Microsofts Programming-Director für Xbox Live, hat auf seinem Major-Nelson-Blog die Deals with Gold für die erste Woche für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Bis zum 7. Januar können Goldabonnenten unter anderem Titel, wie Forza Motorsport 6 (Testnote: 8.5), Observer, Shiness - The Lightning Kingdom und Grid 2 (Testnote: 8.0) günstiger erwerben. Als Spotlight-Angebote wurden Furi, Road Rage (Testnote: 1.0), Troll and I und Tumblestone für Gold- und Silbermitglieder im Preis reduziert. Nachfolgend die Spiele und Preise im Überblick:

Xbox One - Deals with Gold:

Xbox One - Spotlight-Angebote

Xbox 360 - Deals with Gold: