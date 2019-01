Polyphony Digital: Neues Studio in Japan gegründet

Der japanische Entwickler Polyphony Digital, der vor allem für seine Rennserie Gran Turismo bekannt ist, hat in Ueno (einem Stadtteil von Tokio) ein neues Studio eröffnet. Damit besitzt das Unternehmen mit den drei Studios in Japan (Tokio und Fukuoka), einem in den Niederlanden (Amsterdam) und einem in den USA (Los Angeles) insgesamt fünf Niederlassungen.

Ueno wurde laut der offiziellen Website vor allem wegen der Nähe zum Tokyo University of the Arts als Standort gewählt, so dass die dortigen Studenten dem Entwicklerteam auf Teilzeitbasis beitreten und wertvolle Erfahrungen auf ihrem Weg zu professionellen 3DCG-Künstlern sammeln können. Das Ueno Atelier soll auch mit den übrigen Studios von Polyphony Digital zusammenarbeiten und mit diesen über In-house-Chat und Videokonferenzen kommunizieren.

Derzeit experimentieren die Entwickler mit der Ray-Tracing-Technologie, die im nächsten Gran-Turismo-Spiel zum Einsatz kommen könnte. Im Rahmen der SIGGRAPH Asia 2018 (Konferenz und Ausstellung für Computergraphik und interaktive Techniken) hat das Polyphony Digital eine kleine Demonstration geboten. Das Video dazu könnt ihr euch im Folgenden anschauen: