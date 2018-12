Nuka Dark Rum: Plastik statt Glas für 80$ - Käufer reagieren verärgert

Nachdem Bethesda erst kürzlich mit der „Power Armor Edition“ von Fallout 76 (Testnote: 7.0) für Unmut in der Community sorgte, gibt es offenbar wieder Kritik seitens der Fans. Diesmal geht es um den 80 US-Dollar teuren Nuka Dark Rum. Viele der Käufer erwarteten für den Preis eine Design-Glasflasche zu erhalten und waren überrascht, dass es sich beim gewählten Material um Plastik handelt. Der Rum wurde zwar in eine Glasflasche gefüllt, diese sieht allerdings ziemlich gewöhnlich aus und steckt in der Plastikummantelung, die in Form einer Nuka-Flasche gestaltet wurde. Ryan McElveen, der Product Specialist und Chief Operating Officer des verantwortlichen Herstellers Silver Screen Bottling Co., hat dazu folgendes Statement abgegeben:

Die Verpackung von Nuka Dark Rum war ein Design, das über mehrere Monate hinweg entwickelt wurde und wir haben große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass dabei keine Kompromisse gemacht werden. Es kostet mehr als das Doppelte dessen, was ein Design aus Glasflasche gekostet hätte und wir haben diverse Prototypen dafür entwickelt. Genau genommen gab es vier Versionen des Designs, von denen zwei eine Außenschale aus Glas vorsahen. Wir haben jedoch entschieden, dass das Glas einfach nicht spektakulär genug wäre für den Look den wir im Sinn hatten. Wir wollten etwas großes und gewagtes für die loyale Fallout-Fanbasis erschaffen - etwas, das dem Spiel gerecht wird.

Allein das Schreiben des Codes für den 3D-Drucker habe mehr als 100 Stunden an Arbeit verschlungen, erklärt McElveen und merkt an, dass die Flasche mehrmals umgestaltet wurde, um sicherzustellen, dass alles past und der Look stimmt. „Die Idee dabei war, dass die Flasche in einer Art eigenem Vault steckt“, so der Hersteller. Ob diese Erklärung die verärgerten Käufer umstimmen wird? Bethesda selbst hat sich zu dem Thema bisher noch nicht geäußert.