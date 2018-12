Soul Calibur 6: Balancing-Update + Create-A-Soul-DLCs geplant

PC XOne PS4

Project Soul wird in Kürze ein neues Balancing-Update in der Version 1.1 für sein Prügelspiel Soul Calibur 6 (Testnote: 7.0) auf den Weg bringen. Dieses wird unter anderem Anpassungen für die Arenen bringen, in denen der Gegenspieler aktuell zu leicht ins Aus geworfen werden kann. Diverse Probleme mit der Hitbox, vor allem bei Astaroth und Cervantes, sollen ebenfalls beseitigt werden. Außerdem sollen einige Unterschiede, wie manche Fähigkeiten online und offline funktionieren, entfernt werden, um das Gameplay in beiden Modi anzugleichen.

Es sollen darüber hinaus weitere Balance-Anpassungen für alle Charaktere vorgenommen werden, um sie zu verbessern und die Design-Philosophien hinter den einzelnen Kämpfern besser zu betonen. Das Matchmaking soll ebenfalls einige Verbesserungen erfahren, um sicherzustellen, dass ihr online auf Charaktere trefft, die mehr eurem Skill-Level entsprechen.

Des Weiteren haben die Entwickler zwei DLCs für den Create-A-Soul-Modus angekündigt. Einer davon soll kurz nach dem Release von Update 1.1 erscheinen und neue Outfits, sowie Gegenstände aus den vorherigen Ablegern der Serie und von verworfenen Charakteren ins Spiel bringen. Auch einige Songs aus vorherigen Teilen der Spielreihe sollen dabei sein. Das Team plant überdies ein paar kostenlose Download-Inhalte für den Create-A-Soul-Modus zu liefern.