Willkommen im Neuen Jahr!

Das Geböllere der letzten Tage war keine Spätlese, sondern die Freude unserer Mitmenschen, einmal *wirklich* bedenkliche Feinstaubwerte zu generieren. Also tief durchatmen und auf ins junge Neue Jahr!

2019 ist’s: Die Redaktion GamersGlobal heißt euch im Neuen Jahr willkommen!

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns, und außerdem das Jahr mit den höchsten direkten Einnahmen vonseiten unserer User, seit es GamersGlobal gibt. Vielen Dank dafür! Und ein besonderes Dankeschön an jene, die bei der Weihnachtsaktion 2018 mitgemacht und uns einen monetär ausgeglichenen Abschluss ermöglicht haben.

Was 2019 für GamersGlobal bringen wird, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, für wen wir das alles stemmen: für euch, werte User! Allen von euch wünschen wir Zufriedenheit, Gesundheit und Erfolg, in ungefähr dieser Reihenfolge, am besten aber von allem reichlich! Und wem es gerade vielleicht nicht so gut geht: Nicht nur jedes neue Jahr, sondern jeder neue Tag bringt eine neue Chance, dass es wieder besser wird. Es geht nicht immer nur nach oben, und es geht auch nicht immer nur nach unten. Insofern: Niemals aufgeben, irgendwann habt ihr Gwyn geschafft!

Die Redaktion hält noch bis 15. Januar ihren Winterschlaf, ab und an von neuen Inhalten unterbrochen, etwa unserer noch einige Tage laufenden Feiertage-Verlosung. Man liest sich!