Sony: Neues AAA-Project mit Cinematic-Storytelling und neues Studio

Sony plant offenbar ein neues AAA-Project, das auf Cinematic-Storytelling setzen und in Kooperation mit der Visual Arts Service Group (VASG) entwickelt wird. Letztere ist auf Animationen sowie Bewegungs- und Performance-Capture spezialisiert und war bereits an der Entwicklung von Uncharted-Spielen, The Last of Us (Testnote: 9.0) und God of War (Testnote: 9.0) beteiligt. Auch in die Entstehung von Hideo Kojimas Death Stranding ist VASG involviert.

Aktuell stellt Sony Interactive Entertainment Playstation ein neues Entwicklerteam zusammen und sucht nach geeigneten Kandidaten für verschiedene Positionen, darunter einem Senior Character Artist, Senior Environment Artist, Senior UI Programmer und Senior Gameplay Animator. Diese sollen in einem noch namenlosen Studio in San Diego am unangekündigten Titel arbeiten. Wie aus der Beschreibung hervorgeht, plant das Unternehmen ein AAA-Third-Person-Action-Adventure, das „das nächste Kapitel in Hinblick auf das Cinematic-Storytelling“ einleiten soll. Das Team soll im Rahmen der Entwicklung des Titels auch mit anderen First-Party-Studios von Sony zusammenarbeiten. In der allgemeinen Beschreibung dazu heißt es: