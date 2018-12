Community Awards 2018: Wählt jetzt eure Favoriten des Jahres!

Es ist soweit! Erstmals vergeben die User von GamersGlobal ihre Community Awards für die ihrer Meinung nach besten Spiele des Jahres 2018. Gut einen Monat nach Ankündigung des Projekts startet nun die Abstimmung, zu der alle User (registrierte wie nicht-registrierte, Premiumenten wie Abo-lose) herzlich eingeladen sind.

Bedanken möchten wir uns bei allen, die in den letzten Wochen dazu beigetragen haben, dass die Community Awards realisiert werden konnten, indem sie an der Testabstimmung teilgenommen, Feedback zu Organisationsideen gegeben sowie Vorschläge für Kategorien und Nominierungen gemacht haben.

Im Gegensatz zur ersten Idee hat sich eine Planänderung bezüglich des technischen Ablaufs der Abstimmung ergeben. Ursprünglich war eine Umfrage über Google Formulare angedacht, dank unseres Users ChrisL könnt ihr nun auf einer eigenen, selbst erstellten Plattform eure Stimmen abgeben. Neben dem Vorteil der individuellen Gestaltung und Optimierung bedeutet das vor allem, dass eure Daten ausschließlich für die Umfragen benötigt beziehungsweise nicht darüber hinaus weiterverarbeitet werden.

Abgestimmt wird in den folgenden 17 Kategorien:

Bestes Actionspiel

Bestes Action-Adventure

Bestes Rollenspiel

Bestes Strategiespiel

Bestes Adventure

Bestes Sport-/Rennspiel

Beste Simulation

Bestes VR-Spiel

Bestes Multiplayer-Spiel

Beste Story

Beste Spielwelt

Bester Soundtrack

Bestes Spiel deutscher Entwickler

Enttäuschung des Jahres

Überraschung des Jahres

Größte Hoffnung 2019

Spiel des Jahres

In der Kategorie Spiel des Jahres dürft ihr eure drei Favoriten auswählen, in allen anderen Kategorien müsst ihr euch jedoch für einen der Kandidaten entscheiden. Auf der Übersichtsseite der Community Awards erkennt ihr - nachdem ihr das entsprechende Häkchen gesetzt habt -, in welchen Kategorien ihr bereits abgestimmt habt und welche noch offen sind. Jedes Umfrageformular wird einzeln abgeschickt. Ihr könnt euch also bei eurer Teilnahme auf einige Kategorien beschränken oder natürlich gerne bei allen mitmachen.

Denkt bitte daran, dass ihr in eurem Browser Cookies zulasst - ist das nicht der Fall, könnt ihr nicht an den Abstimmungen teilnehmen, zudem bleiben euch einige Funktionen auf der Übersichtsseite verwehrt. Außerdem ist zu beachten, dass nicht mehrere Umfragen gleichzeitig aktiv sein können. Anders formuliert: Schließt bitte erst eine Abstimmung ab, bevor ihr eine weitere Frage im Browser aufruft.

Wichtig: Bitte stimmt in jeder Kategorie nur einmal ab. Wir wollen ein repräsentatives Meinungsbild der GG-Userschaft und keine Fanboy-verzerrten Ergebnisse. Wir sind zuversichtlich, dass sich jeder User der besten und reifsten Gaming-Community Deutschlands an diese Regel halten wird.

Doch nun genug der Vorrede. Nachfolgend findet ihr den Link zur Umfrageübersicht. Die Abstimmung wird über einen Zeitaum von zwei Wochen zugänglich sein, somit müsst ihr eure Stimme(n) spätestens bis zum 13. Januar 2019 um 23:59 Uhr Uhr abgegeben haben.

GG Community Awards 2018 - Umfragenübersicht