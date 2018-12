Monster Hunter - World: Assassin's-Creed-Crossover gestartet / Trailer

XOne PS4

Seit dem Release von Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) hat Capcom bereits diverse Crossover mit Spielserien, wie Devil May Cry, Horizon - Zero Dawn, Street Fighter, Final Fantasy oder auch Mega-Man geboten. Als Nächstes ist das Assassin’s-Creed-Franchise an der Reihe. Ab sofort und noch bis zum 10. Januar können Besitzer des Spiels für Xbox One und die PS4 „Bayeks Rüstung“ und die „Assassinen-Kapuze“ erspielen. PC-Spieler werden natürlich auch auf ihre Kosten kommen. Für sie soll die Aktion zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Assassin’s Creed ist nicht das letzte Crossover, das Capcom für Monster Hunter - World veranstaltet. Bereits Anfang des Monats haben die Japaner eine Kol­la­bo­ra­ti­on mit CD Projekt für The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) mit einem Trailer angekündigt. Wann der Hexer Geralt von Riva dort auf Monsterjagd gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.