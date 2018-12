From Software: Zwei unangekündigte Spiele in Arbeit

PC XOne PS4

Mit Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Anspielbericht) arbeitet der japanische Entwickler From Software aktuell an einem neuen Action-Adventure, das im März des kommenden Jahres für PC und Konsolen erscheinen wird. Im letzten Monat hat das Studio Déraciné für Playstation VR veröffentlicht und werkelt außerdem am Remake des Third-Person-Shooters Metal Wolf Chaos (2004), das Mitte nächsten Jahres als Metal Wolf Chaos XD auf den Markt kommen wird. Das soll allerdings noch lange nicht alles sein. Wie der Studio-Präsident Hidetaka Miyazaki gegenüber 4Gamer verriet, befinden sich noch zwei weitere unangekündigte Titel in der Entwicklung.

Weitere Infos behielt er jedoch vorerst für sich: „Während es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Details zu sprechen, kann ich sagen, dass beide Spiele sehr ‚From-Software-isch‘ sind. Wir werden etwas mehr Zeit benötigen, werden aber mehr darüber erzählen können, sobald die beiden Spiele Form annehmen“, so Miyazaki. Ob es sich bei den beiden Projekten um Fortsetzungen bekannter Titel, wie etwa Bloodborne 2, oder um komplett neue Marken handelt, ist noch nicht bekannt. Vielleicht werden wir auf der nächsten E3 mehr dazu erfahren.