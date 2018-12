Resident Evil 2: Capcom ändert im Remake Leons Hintergrundgeschichte

PC XOne PS4

Mit dem kommenden Remake zu Resident Evil 2 (im Anspielbericht) hat Capcom nicht nur das Spiel komplett von Grund auf neu entwickelt, sondern offenbar auch die Hintergrundgeschichte von Leon S. Kennedy angepasst. In der jüngst veröffentlichten Bio des Charakters heißt es:

Der neue Polizist Leon S. Kennedy wurde Raccoon City zugeteilt. Bevor er seinen Dienst antrat, hatte er Bereitschaft und wartete daheim auf seine Befehle. Nachdem ihn jedoch niemand kontaktiert hat, spürte er, dass etwas nicht in Ordnung war und machte sich auf den Weg zur Polizeistation auf. Als er Tage später in Raccoon City ankommt, verändert sich sein Leben für immer.

In der ursprünglichen Geschichte verschläft Leon seinen ersten Tag als Polizist, weil seine Freundin sich nach einem Streit von ihm trennt und er betrunken in einem Hotel übernachtet. Auch wenn das nie im Spiel erwähnt wird, mochten viele Fans die zusätzliche Tiefe, die solche Details dem Charakter verliehen haben. Auch Game Director Hideki Kamiya erwähnte es gegenüber Famitsu. Vielleicht möchte Capcom mit der Neuauflage des Spiels das Image des Charakters etwas verändern, denn bisher wurde dieser auch in den animierten Filmen des Öfteren mit Alkohol in der Hand gesichtet. Ob die Entwickler auch bei Claire Redfield Änderungen an der Hintergrundgeschichte vorgenommen haben, ist noch nicht bekannt.