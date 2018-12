Bloodstained - Ritual of the Night: Mac- und Linux-Version gestrichen

Linux MacOS

Das kommende Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night (im E3-2017-Anspielbericht) wird nicht mehr, wie ursprünglich geplant, für Mac und Linux veröffentlicht. Dies gab der Producer Koji Igarashi kürzlich auf Kickstarter bekannt. Die schwierige Entscheidung habe man getroffen, weil das Team beim Middleware- und dem Online-Feature-Support auf den beiden Plattformen mit vielen Problemen konfrontiert wurde. Stattdessen will man sich nun darauf fokussieren, das Spiel im versprochenen Spielumfang für restliche Systeme zu liefern.

Den Unterstützern, die geplant hatten den Titel auf Mac und Linux zu spielen, will Inti Creates die Möglichkeit anbieten, die Plattform für ihre Vorbestellung zu ändern. Wer die Option in Anspruch nehmen möchte, soll eine E-Mail an bloodstained@fangamer.com mit der neuen Wunschplattform von der E-Mail-Adresse senden, die mit dem Kickstarter-Betrag verknüpft ist.

Die Entwicklung des Spiels auf anderen Plattformen habe laut Igarashi derweil ihren Höhepunkt erreicht. Man sei mit der Platzierung von Gegnern im Spiel im Grunde fertig und beginne nun die Anpassungsphase. Es gäbe jedoch noch viele Bugs, die den Fortschritt im Spiel blockieren und um die man sich kümmern müsse. Der Release von Bloodstained - Ritual of the Night soll im kommenden Jahr für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erfolgen.