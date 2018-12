Serious Sam: Offenbar eine Collection für aktuelle Konsolen geplant

PC 360 PS3 MacOS

Der kroatische Entwickler Croteam wird die für Xbox 360 und die PS3 erhältliche Serious Sam Collection offenbar in naher Zukunft auch für die Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Darauf lässt zumindest ein Eintrag in der Datenbank des Entertainment Software Rating Board (ESRB) schließen. Dort wurde der Titel kürzlich für besagte Plattformen auf Altersfreigabe geprüft.

Die Collection besteht aus den vier Ablegern der Serie Serious Sam HD - The First Encounter (Testnote: 6.0), Serious Sam HD - The Second Encounter, Serious Sam 3 - BFE (Testnote: 7.0) und Serious Sam 3 - Double D XXL. Ob die Titel auf den aktuellen Konsolen noch irgendwelche grafischen oder spielerischen Optimierungen erhalten wird, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, wann der Titel erhältlich sein wird. Eine offizielle Ankündigung steht bisher noch aus.