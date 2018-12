Persona 5 R: Entwicklung offiziell bestätigt + weitere Projekte [Upd.]

PS3 PS4

Update vom 31. Dezember 2018, um 10:55 Uhr

Inzwischen hat Atlus die Entwicklung von Persona 5 R auch offiziell bestätigt. Dazu wurde die Teaser-Website p5r.jp gestartet und ein kurzer Teaser veröffentlicht. Letzterer verrät allerdings keine konkreten Details zum Spiel. Stattdessen wird lediglich das Playstation-Logo, sowie der Text „Nex Projects“ präsentiert. Erste Informationen sollen laut dem Spielehersteller erst im März des kommenden Jahres folgen. Auf dem News-Kanal von Persona schrieb Atlus: „Eine neue Nachricht von den Phantomdieben? […] Freut euch auf die Neuigkeiten im März 2019...“

Ebenfalls für März wurde das Anime-Special „Persona 5 the Animation - Stars and Ours“ angekündigt. Darüber hinaus kündigte Atlus das Konzert „Persona Super Live P-Sound Street 2019 - Welcome to No. Q Theater!” an, das am 24. und 25. April 2019 in Tokio stattfinden wird. Gleichzeitig wurde auf der offiziellen Homepage auch der Ticket-Verkauf dazu gestartet.

Originalmeldung vom 26. Dezember 2018, um 14:32 Uhr

Der japanische Entwickler und Publisher Atlus könnte zum Ende dieser Woche offiziell Persona 5 R ankündigen. Hinweise darauf liefert ein Domain-Update, das das Unternehmen kürzlich durchführte. Bereits im April dieses Jahres ließ sich Atlus mehrere Domain-Namen, darunter auch P5R.JP, registrieren. Diese wurden nun aktualisiert und mit offiziellen Servern verknüpft, was als Hinweis gewertet wird, dass die Ankündigung kurz bevorsteht. Ein ähnliches Vorgehen war zuvor unter anderem bei Persona Q2 - New Cinema Labyrinth, Persona 3 - Dancing in Moonlight, Persona 5 - Dancing in Starlight und zuletzt Catherine - Full Body zu beobachten.

Ob es sich bei Persona 5 R um eine erweiterte Version, einen Port für andere Plattformen, oder gar einen Ableger in einem anderen Genre handelt, ist nicht bekannt. Die offizielle Ankündigung dazu könnte im Zuge der geplanten Ausstrahlung des Anime Persona 5 the Animation - Dark Sun erfolgen, das in Japan am kommenden Sonntag, den 30. Dezember 2018, präsentiert wird.