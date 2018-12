Persona 5 R: Domain-Update deutet bevorstehende Ankündigung an

PS3 PS4

Persona 5 ab 46,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der japanische Entwickler und Publisher Atlus könnt zum Ende dieser Woche offiziell Persona 5 R ankündigen. Hinweise darauf liefert ein Domain-Update, das das Unternehmen kürzlich durchführte. Bereits im April dieses Jahres ließ sich Atlus mehrere Domain-Namen, darunter auch P5R.JP, registrieren. Diese wurden nun Aktualisiert und mit offiziellen Servern verknüpft, was als Hinweis gewertet wird, dass die Ankündigung kurz bevorsteht. Ein ähnliches Vorgehen war zuvor unter anderem bei Persona Q2 - New Cinema Labyrinth, Persona 3 - Dancing in Moonlight, Persona 5 - Dancing in Starlight und zuletzt Catherine - Full Body zu beobachten.

Ob es sich bei Persona 5 R um eine Erweiterte Version, einen Port für andere Plattformen, oder gar einen Ableger im anderen Genre handelt, ist nicht bekannt. Die offizielle Ankündigung dazu könnte im Zuge der geplanten Ausstrahlung des Anime Persona 5 the Animation - Dark Sun erfolgen, das in Japan am kommenden Sonntag, den 30. Dezember 2018, präsentiert wird.