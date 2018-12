Xbox-Live: Neue Deals with Gold und Spotlight-Angebote

XOne

Larry Hryb, der Xbox-Live-Programming-Director von Microsoft, hat auf seinem Major-Nelson-Blog die Deals with Gold und die Spotlight-Angebote für die laufende Woche bekannt gegeben. Unter anderem finden sich diesmal Title, wie Landwirtschafts-Simulator 17, Earthlock - Festival of Magic, The Escapists (Testnote: 6.5), Valkyria Revolution (Testnote: 6.0), Ark - Survival Evolved und Bound by Flame (Testnote: 7.0) in der Liste. Nachfolgend die Preise im Überblick:

Xbox One - Deals with Gold:

Xbox One - Spotlight-Angebote:

Xbox 360 - Deals with Gold: