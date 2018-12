The Elder Scrolls: Kochbuch veröffentlicht

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Auf Amazon wurde das offizielle Kochbuch zu The Elder Scrolls veröffentlicht, das ab sofort zum Preis von 28,99 Euro in der gebundenen Ausgabe erworben werden kann. Das Buch bietet mehr als 60 verschiedene Rezepte aus Skyrim, Morrowind, sowie anderen Ländern aus Tamriel, darunter traditionelle Gerichte von den Nord, Bosmer und den Khajiit. Dabei werden euch im Buch nicht nur Rezepte, die ihr selbst zuhause nachkochen könnt, sondern auch interessante kurze Erzählungen zu den einzelnen Mahlzeiten aus allen Ländern präsentiert.

Das Kochbuch wurde von Chelsea Monroe-Cassel geschrieben, die schon offizielle Kochbücher zu World of Warcraft, Hearthstone und Game of Thrones veröffentlichte. Bisher ist das Kochbuch nur in der englischen Sprache verfügbar. Da die anderen Bücher jedoch auch in Deutsch erschienen sind, dürfte die Lokalisierung auch hier nur eine Frage der Zeit sein.