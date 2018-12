Microsoft soll an 4K-Webcams mit Hello-Biometrie für PC & Xbox arbeiten

XOne

Microsoft soll nach langer Zeit mal wieder an zwei neuen Webcams mit einer 4K-Auflösung (Ultra-HD) für sein aktuelles Betriebssystem Windows 10 arbeiten und eine davon auch mit der hauseigenen Konsole Xbox One kompatibel sein. Das berichtet die Technologie-Website Thurrott und beruft sich dabei auf zwei Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens.

Dem Bericht zufolge soll eine der beiden im kommenden Jahr erscheinenden Webcams für Unternehmen und die andere fürs Livestreaming gedacht sein. Letztere soll über ein auf der Hello-Technologie basierendes biometrisches Authentifizierungssystem verfügen, das bisher ausschließlich in Microsofts Surface PCs zum Einsatz kam und nun erstmals in einer Standalone-Webcam zu finden sein wird. Auf der Konsole könnte die Webcam laut der Quelle somit das lang vermisste Kinect-Feature bieten und den Benutzer automatisch durch Kameraerfassung einloggen lassen. Das soll auch mit mehreren Nutzern funktionieren, so dass auch Freunde oder mehrere Familienmitglieder an einer Videositzung während eines Spiels teilnehmen können.

Laut Thurrott könnte es sich bei den neuen Webcams um die gleiche USB-C-basierte Webcam handeln, die demnächst gemeinsam mit Surface Hub 2 ausgeliefert wird. Letzteres verfügt über mehrere USB-C-Ports, so dass die Webcam an einer beliebigen Stelle angeschlossen, oder auch mehrfach an einem Gerät genutzt werden kann. Mehr dazu im Folgenden Video: