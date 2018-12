Halo Infinite: Hinweise auf mögliche RPG-Elemente im Job-Angebot

PC XOne

Das kommende Halo Infinite wird möglicherweise mit Rollenspiel-Elementen aufwarten. Hinweise darauf liefert eine aktuelle Stellenausschreibung vom verantwortlichen Entwickler 343 Industries. Gesucht wird ein hochqualifizierter Senior Systems Designer mit mehr als einer siebenjährigen Erfahrung in dem Job, der neben der Liebe zum Halo-Franchise, storybasierten Titeln und Shooter-Spielen auch Erfahrung mit den Rollenspielmechaniken mitbringen soll.

Weitere Voraussetzungen sind unter anderem die Fähigkeit, den Umgang mit den firmeneigenen Toolsets zu erlernen und diese zu beherrschen (Skripterstellung und Implementierung) sowie Erstellung eigener Toolsets und praktische Erfahrungen im Umgang mit den branchenüblichen Spiele-Engines und den Produktionspipelines. Wie umfangreich die Rollenspiel-Elemente in Halo Infinite letztendlich ausfallen werden, geht aus der Stellenausschreibung nicht hervor. Das Spiel soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres für PC und die Xbox One erscheinen. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis wir erste konkrete Details dazu erfahren.