The Witcher: Netflix laut Insider sehr zufrieden mit der Serie - weitere Staffeln möglich

Bisher haben die Fans noch keine bewegten Bilder von der Netflix-Adaption zu The Witcher gesehen. Die Verantwortlichen bei Netflix sollen mit dem Ergebnis der Arbeit von der Serienschöpferin und Drehbuchautorin Lauren Schmidt Hissrich jedoch sehr zufrieden sein. Das zumindest will Casey Walsh, der leitende Redakteur von Geeks WorldWide, von seinen eigenen, nicht näher genannten Quellen, erfahren haben. In einem Tweet schrieb dieser:

Es klingt ganz danach, als wäre Netflix mit der Witcher-Serie sehr zufrieden und wir könnten grünes Licht für mehrere Staffeln erhalten, noch bevor oder kurz nachdem die erste Staffel zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Soll heißen: Cavills Terminkalender dürfte für eine Weile ziemlich ausgelastet sein und das könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass seine Superman-Tage hinter ihm liegen.

Mit dem letzten Satz bezieht sich Walsh auf das bisher unbestätigte Gerücht, dass der Hollywood-Darsteller Henry Cavill, der den weißhaarigen Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Adaption verkörpert, keine weiteren Superman-Filme drehen wird. In einem weiteren Tweet merkte Walsh an, dass Cavill nun alle Hände voll mit The Witcher zu tun haben wird, wenn mehrere Staffeln gedreht werden und die Dreharbeiten für eine Serie im Vergleich zum Film sehr viel länger dauern (sechs bis acht, statt nur drei bis vier Monate). Netflix hat sich bisher nicht offiziell zu der Qualität der Witcher-Serie oder ihrer potentiellen Fortsetzung geäußert. Ihr solltet Walshs Aussagen daher, wie jedes andere Gerücht auch, vorerst mit Vorsicht genießen.