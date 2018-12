Sony plant offenbar mehrere Studios zu übernehmen

Nachdem Microsoft in diesem Jahr bereits diverse bekannte Spieleentwickler übernommen hat und seine Einkaufstour 2019 weiter fortsetzen möchte, plant offenbar auch Sony es seinem direkten Konkurrenten aus Redmond gleich zu tun und mehrere Studios zu übernehmen. Hinweise darauf liefern zwei neue Job-Angebote für den Senior Manager of Corporate Development sowie Director of Corporate Development. Nachfolgend ein Auszug aus der Jobbeschreibung:

Sony Interactive Entertainment sucht einen hochqualifizierten Kandidaten für die Position des Direktors of Corporate Development. Das Corporate-Development-Team von SIE arbeitet eng mit dem Management von SIE zusammen und ist für die Ermittlung anorganischer Wachstumschancen durch Akquisitionen, Investitionen oder Joint Ventures verantwortlich. Das Team überwacht, bewertet und führt Transaktionen durch, die auf die strategischen Prioritäten von SIE abgestimmt sind und einen signifikanten langfristigen Wert für das Unternehmen generieren.

Mit „anorganischem Wachstum“ ist Wachstum durch Zukauf von anderen Unternehmen oder durch Eingehen von Partnerschaften (Joint Ventures) gemeint. Welche Studios Sony dafür ins Auge gefasst hat, geht aus den Stellenausschreibungen nicht hervor. In der Vergangenheit haben die Japaner mit Studios wie Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Guerrilla Games (Killzone, Horizon Zero Dawn) und Sucker Punch Productions (Infamous, Ghost of Tsushima) ein recht glückliches Händchen bei den Übernahmen bewiesen. Wahrscheinliche Kandidaten wären Second-Party-Studios wie Supermassive Games (Little Big Planet, Until Dawn), Insomniac Games (Ratchet & Clank, Spider-Man) oder Quantic Dream (Beyond - Two Souls, Detroit - Become Human), die schon länger eine enge Partnerschaft mit Sony pflegen. Man kann also gespannt sein, welche Ankündigungen uns diesbezüglich im kommenden Jahr erwarten.