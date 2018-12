Red Dead Redemption 2 für 35 Euro bei Amazon für die PS4

XOne PS4

Schnäppchenjäger aufgepasst: bei Amazon könnt ihr aktuell das im Oktober dieses Jahres erschienene Action-Adventure Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) für gerade einmal 34,99 Euro ergattern. Damit wurde der von Fans und Presse gleichermaßen gefeierte Titel erstmals beim Online-Versandriesen um die Hälfte des ursprünglichen Preises (69,95 Euro) reduziert.

Das Angebot ist schnell zum Bestseller Nr. 1 avanciert, gilt allerdings nur für die PS4. Für die Xbox One kostet das Spiel aktuell 50,99 Euro (27 Prozent Rabatt). Wie lange die Aktion läuft, geht aus dem Produkteintrag nicht hervor. Wenn ihr das Spiel also günstig abstauben wollt, solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit damit lassen. Die Lieferung wird allerdings laut Amazon nicht mehr an Weihnachten erfolgen. Der erste Termin ist der 29. Dezember dieses Jahres.