Fallout 76: Spieler erhalten Fallout Classic Collection gratis

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 35,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 26,89 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesda will alle Spieler, die das im vergangenen Monat erschienene Online-Rollenspiel Fallout 76 (Testnote: 7.0) in diesem Jahr gespielt haben, mit der Fallout Classic Collection beschenken. Diese besteht aus den Rollenspiel-Klassikern Fallout (1997 und Fallout 2 (1998), sowie dem Taktikspiel Fallout Tactics (2001) und soll im Januar des kommenden Jahres verschenkt werden. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch bis Ende 2018 in die Vollversion des Spiels einzuloggen.

Auch wenn die Spielesammlung nur für Windows und Mac verfügbar ist, gilt das Angebot laut Bethesda auch für die PS4- und die Xbox-One-Käufer von Fallout 76. Konsolenspieler, die keinen PC besitzen, fragen sich unter dem Tweet allerdings, was sie mit dem Geschenk tun sollen... Vielleicht lässt sich Bethesda ja noch etwas Besseres für die Konsolen-Fans einfallen.