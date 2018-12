Beyond Good & Evil 2: Permanente Onlineverbindung erforderlich

Ubisoft Montpellier Studios hat kürzlich im Rahmen eines Livestreams zu Beyond Good & Evil 2 (im E3-Anspielbericht) eine Frage- und Antwort-Runde mit der Community veranstaltet und das Ergebnis als viertes „Space Monkey Report“ auf der offiziellen Homepage des Spiels veröffentlicht. Unter anderem wurde das Team gefragt, ob eine ständige Onlineverbindung zum Spielen des Titels benötigt wird, was auch bestätigt wurde. Hier die Antwort im Wortlaut:

Beyond Good and Evil 2 ist ein Online-Multiplayer-Spiel mit einer reichhaltigen und nahtlosen Koop-Erfahrung. Es kann daher nur mit einer Internetverbindung gespielt werden, um eine nahtlose Navigation, dynamische Updates und das Zusammenspiel mit Freunden zu ermöglichen (was sicherlich besser ist, wenn ihr als Weltraumpirat spielt!). Die Wahl, ob ihr mit jemandem zusammengespielt, liegt allerdings bei euch. Es ist ebenso absolut möglich Beyond Good and Evil 2 alleine zu spielen, wenn ihr auf diese Einsamer-Weltraumpirat-Nummer steht.