Celeste: Über eine halbe Million Kopien verkauft, neue Levels 2019

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Celeste, der 2D-Platformer vom Indie-Entwickler Matt Thorson (Towerfall Ascension), ist zu einem finanziellen Erfolg avanciert. Dies gab Thorson persönlich auf Twitter bekannt: „Celeste verkaufte sich in diesem Jahr mehr als 500.000 Mal. Danke an alle, die es gespielt haben. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich so viele Menschen erreichen würde“, so der Entwickler.

In einem weiteren Tweet versprach er sogleich, im kommenden Jahr weitere Inhalte in Form von neuen Levels für die Fans nachzureichen:

Wir arbeiten aktuell an einigen Abschiedslevels für das Spiel, die im Frühjahr 2019 fertig sein dürften. Die sind sehr knackig geraten. Wir werden dann auch bekannt geben, wie es für uns nächstes Jahr weitergeht. Wir sehen uns 2019.

In Celeste geht es darum, in der Rolle von Madeline einen Berg zu besteigen. Dabei muss das Mädchen mehr als 700 Spielabschnitte samt diversen knackigen Herausforderungen und Geheimnissen bewältigen. Das Spiel ist seit Januar dieses Jahres für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich. PC-Spieler können den Titel aktuell im Rahmen des jüngst gestarteten Steam-Winter-Sales 20 Prozent günstiger für 15,99 Euro erwerben.