The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Patch 2.0 und kostenloser DLC angekündigt

Der Entwickler inXile Entertainment hat am gestrigen Freitag in einem Kickstarter-Update bekanntgegeben, dass das Studio an "The Royal Necropolis of Haernhold" arbeitet, einem neuen Dungeon für The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (zur Doppelstunde des Kritikers mit Heinrich Lenhardt). The Royal Necropolis of Haernhold soll als kostenloser DLC für alle Besitzer des Dungeon-Crawlers im Laufe des Jahres 2019 veröffentlicht werden. Ebenfalls kündigten die Entwickler einen Patch für das Hauptspiel an, der das Inventar-Management von The Bard's Tale 4 - Barrows Deep überarbeitet sowie um den Support von Controllern ergänzt.

Nach den Angaben im Backer-Update soll The Royal Necropolis of Haernhold ein stark auf den Kampf ausgerichteter Schauplatz werden. Die Entwickler haben geplant, euch "mehrere neue Mini-Bosskämpfe und zwei sehr herausfordernde Bosskämpfe" zu bieten, wollen dabei aber trotzdem die genretypischen Rätsel nicht vergessen. Zudem sollt ihr mit dem Durchspielen des DLCs die Möglichkeit bekommen, die Wahrheit über Tarjans Verrat aufzudecken und die Zerstörung des Grabes von Gaerwyn rückgängig zu machen.

Der angekündigte Patch wird The Bard's Tale 4 auf die Version 2.0 bringen. Mit "Struggler's Lament" soll der Barde einen zusätzlichen Zauber-Gesang bekommen, der euch die meisten Türen in der Hauptquest öffnet. Die optionalen Abschnitte müsst ihr weiterhin vollständig selbst lösen. Außerdem ist geplant, eine neue Stufe von High-Level-Items und neue Charakterportraits zum Spiel hinzuzufügen sowie neun weitere Orte für die Schnellreisen zur Verfügung zu stellen.

Einen Termin oder Zeitraum für das Update hat inXile noch nicht genannt. Genauso ist weiterhin unklar, wann die Linux- und MacOS-Versionen des Spiels, an denen derzeit gearbeitet wird, erscheinen sollen.