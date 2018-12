The Last of Us - Part 2: Entwickler gibt ein kleines Statusupdate

PS4

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Neil Druckmann, der Vice President von Naughty Dog und Autor und Director hinter The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht), hat auf seinem Twitter-Account ein kleines Statusupdate für die Fans gegeben. Demnach ist das Team aktuell mit den Motion-Capture-Aufnahmen für das kommende Action-Adventure beschäftigt. Druckmann veröffentlichte ein Bild, das euch einen Blick hinter die Kulissen gewährt und die beiden Schauspielerinnen Ashley Johnson (Ellie) und Shannon Woodward (Dina) beim Drehen einer Szene für das Spiel zeigt. Dabei ist zu sehen, wie Ellie einen Song für Dina auf ihrer Gitarre spielt. Seitens des Directors heißt es dazu:

Tolle Aufnahmen diese Woche, inklusive der wohl kompliziertesten und herzzerreißendsten Szene, an der wir jemals gearbeitet haben. Es ist Zeit für den Urlaub. Frohe Feiertage ... mehr von uns gibt es im nächsten Jahr.

The Last of Us - Part 2 wurde erstmals im Rahmen der Playstation Experience 2016 offiziell von Sony und Naughty Dog angekündigt. Dabei wurde ein erster Trailer der Öffentlichkeit präsentiert. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für den Titel gibt es bisher noch nicht.