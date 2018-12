GG-Premium-Magazin 11 & 12/2018 // 2-Seiten-Editorial & User-Projekt-Vorstellung

Die jüngste Ausgabe unseres PDF-Magazins samt Editorial sowie „Hinter-den-Kulissen-Fotos“, in dem dieses Mal die Monate Oktober und November zusammengefasst sind.

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das neue Premium-Magazin herunterladen, in dem die Ausgaben für Oktober und November zusammengefasst sind. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Das dieses Mal über 170 Seiten umfassende PDF enthält das zweiseitige Jahresrückblick-Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die „Fotos des Doppelmonats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet wie üblich das „WortSpiel“. Mit Bezug auf Letztgenanntes wird euch darüber hinaus ausführlich das User-Projekt „K19“ vorgestellt.

Nachlesen könnt ihr in diesem Premium-Magazin nahezu alle Artikel, die wir in den Monaten Oktober und November veröffentlicht haben. Unter anderem handelt es sich dabei um die Tests zu Red Dead Redemption 2, Call of Duty - Black Ops 4, Assassin’s Creed Odyssey, Battlefield V, Hitman 2, Fallout 76, Darksiders 3 oder auch Warhammer 40.000 - Mechanicus, um nur einige wenige der knapp 30 Artikel zu nennen.

Informationen zum GG-Probeabo für 0,99 Euro findet ihr auf dieser Seite. Das GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen, die weiteren: