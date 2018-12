Spieleveteranen-Podcast 134: Best of 2018

Im letzten Spieleveteranen-Podcast 2018 stellen euch Anatol Locker, Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Winnie Forster ihre Favoriten vor. Dazu gibt es ein Spezial-Segment mit Boris Schneider-Johne.

Alle Jahre wieder versammeln sich die Spieleveteranen in der großen Jahresend-Runde, um Stollen zu vernichten und über ihre Lieblingsspiele der vergangenen zwölf Monate zu plaudern. In der »Best of 2018«-Episode gibt’s ein Wiederhören mit den Spieleveteranen Anatol Locker und Winnie Forster; letzterer verrät, warum er sich zuletzt so rar gemacht hat: Das neue GamePlan-Buch »Atari: Kunst und Design der Videospiele« ist gerade erschienen. Boris Schneider-Johne ist zwar nicht in der 2018-Runde dabei, meldet sich aber in einem Bonus-Segment zum 25. Geburtstag von CD Player zu Wort. Dabei handelt es sich um eine gekürzte Fassung des Gesprächs aus der Patreon-Bonus-Episode 131. Wir hoffen, dass bei unseren Spiele-, Serien-, Musik- und Buchtipps ein paar interessante Empfehlungen für Euch dabei sind und wünschen eine ebenso verspielte wie konfliktfreie Jahresendperiode.

0:00:15 Best of 2018

0:01:05 Was haben die Veteranen dieses Jahr so getrieben? Winnie war ganz auf Atari eingestellt, Anatol hat fleißig Plastik beim Schmelzen zugesehen.

0:33:00 Anatol macht den Anfang bei der Vorstellung unserer Lieblingsspiele 2018.

0:44:04 Winnie verliert öfters mal ein Pferd.

0:54:29 Jörg hat es auch spielerisch nach Japan verschlagen.

1:03:01 Heinrich macht die bunte Indie-Tüte auf und preist ein paar AAA-Brocken.

1:10:01 Welche Spiele wollen wir über die Feiertage nachholen, worauf freuen wir uns 2019?

1:32:03 Alles, außer Spielen: Unsere Favoriten 2018 aus den Bereichen Kunst und Kultur.

2:11:16 25 Jahre CD Player

2:11:16 Bonus mit Boris: Zum Magazin-Jubiläum gedenken wir CD-ROM-Freuden und Multimedia-Leserbriefen.