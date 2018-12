Xbox Live: Countdown-Sale mit zahlreichen Rabatten gestartet

XOne

Microsoft hat im Xbox Game Store einen großen Countdown-Sale mit mehr als 800 Angeboten für Xbox One und die Xbox 360 gestartet. Bis zum 3. Januar 2019 könnt ihr dort unter anderem Assassin’s Creed Odyssey (Testnote: 8.0), The Banner Saga 3, Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0), Battlefield V (Testnote: 9.0), Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0), Valkyria Chronicles 4 (Testnote: 8.0), Prey (Testnote: 7.5) und diverse weitere Titel günstiger erwerben.

Goldmitglieder erhalten auf die meisten Spiele in der Liste einen zusätzlichen Preisnachlass von zehn Prozent. Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispiel-Rabatten aus dem Store. Das ganze Angebot findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben.