Squadron 42: Roadmap veröffentlicht, Release im Sommer 2020 denkbar

PC Linux

Erstmals gibt es zu Squadron 42, dem Singleplayer-Spinoff des seit über fünf Jahren in der Entstehung befindlichen persistenten Weltraumspiels Star Citizen, eine Roadmap. Bevor man diese aufrufen kann, wird man jedoch mit elf Unterschieden und Disclaimern konfrontiert. So unterscheide sich die Roadmap von der zu Star Citizen unter anderem dadurch, dass es keine vierteljährlichen Milestones gäbe, sondern man featurefokussiert arbeite und sich erst dann richtig in die Karten schauen lasse, wenn das Spiel komplett fertig sei.

Dies, so die Roadmap-Hinweise weiter, könne aber durch zahlreiche Faktoren verzögert werden. Unter anderem dadurch, dass die selbstgesteckten Rekrutierungspläne für neue Teammitglieder untererfüllt würden. Außerdem werde man jederzeit Pünktlichkeit gegen verbesserte Features eintauschen. Angesichts all dieser Einschränkungen scheint es fraglich, ob der geplante Termin für die Alpha (Q1 2020) sowie die Beta (Q2 2020) einzuhalten sein werden, oder gar der aufgrund der Roadmap frühstmöglich erscheinende Veröffentlichungstermin irgendwann im Sommer 2020.

Interessant wird es vor allem, wenn man die Roadmap von „Overview“ auf „Features“ umschaltet, da hier sogar einzelne Charaktere des Spiels aufgeführt werden. Der Features-Milestone „SQ Q4 2019“ führt mehrere KI-Projekte auf, beispielsweise den Computerpiloten beizubringen, wie man in der Atmosphäre von Planeten Luftkämpfe durchführt. 28 Kapitel sind angedacht, wobei diese nicht mit „Missionen“ zu verwechseln seien; sie könnten außerdem stark unterschiedlich umfangreich sein.

Als Zusatzinfo: Cloud Imperium Games hat 10 Prozent seiner Anteile an zwei Investoren verkauft und dafür 46 Mio. US-Dollar erhalten. Das Geld soll hauptsächlich Marketingzwecken dienen. Der aktuelle Finanzreport ist den Quellen zu entnehmen.