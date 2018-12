Bevor GamersGlobal und die Wochenend-Lesetipps in den Feiertags-Halbschlaf gehen, bekommt ihr noch einmal die volle Ladung Link-Entertainment. Neben Texten über Natur in Spielen, die Geschichte der WASD-Steuerung, das Spielejahr 1998, Cosplay und Single-Player-Modi findet ihr nachfolgend ein Quiz über bekannte Hits aus Spielen, kostenlose Remakes zum Download und eine kunterbunte Videosammlung. Mensch, Natur, Technik: Umweltdarstellungen in Videospielen

spielkritik.com am 20.12.2018, von Sylvio Konkol

„Wie in der Malerei oder in der Literatur begegnet uns Natur in Spielen stets als etwas von Menschenhand Geschaffenes. Virtuelle Natur folgt deshalb brav den Intentionen ihrer Schöpfer, sie ist niemals zufällig und existiert nie um ihrer selbst willen.“ Was nach einem philosophischen Ansatz zum Thema Natur in Spielen klingt, wird (zum Glück?) zu einer lebhaften Beispielanalyse des Autors Sylvio Konkol. Er beschreibt dabei ebenso den Ökologiefokus eines Frogger oder Star Fox 64 wie eine romantische Wildnis in The Long Dark oder Kingdom Come - Deliverance. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Aspekte zum Thema Umwelt in Spielen und vor dem Hintergrund ihrer Zeit des Erscheinens entstand ein äußerst lesenswerter Artikel auf spielkritik.com.

Hörtest: Erkennen Sie die schönsten Videospiel-Songs?

DerStandard.at am 16.12.2018

„Keine dramatische Storywendung und kein epischer Erfolg ist perfekt ohne die passende Musikuntermalung. Dafür bedienen sich Entwickler sowohl eigener Kompositionen, aber auch aus dem Fundus der Popkultur.“ DerStandard aus Österreich liefert ein interessantes kleines Quiz, bei dem ihr euch mal mehr, mal weniger bekannte Songs anhört und aus drei Auswahlmöglichkeiten das richtige Spiel zuordnen müsst. So bekommen einige ikonische Spielmomente endlich einen Namen...

Warum 1998 das beste Jahr für Videospiele war

redbull.com am 21.05.2018, von Philipp Briel

„1998 war das Jahr der Premieren: Der erste storylastige Shooter, das erste 3D-Zelda, das erste Pokémon – Beispiele für die Wichtigkeit des Jahres in der Geschichte der Videospiele sind zahlreich.“ Zum 20. Jubiläum des besonderen Jahres blickt Philipp Briel auf der Seite eines Zuckerwasserproduzenten auf zeitlose Meisterwerke wie Half-Life und Baldur's Gate sowie die wegweisende Technologien eines Dark Project oder Metal Gear Solid zurück und liefert dabei einige interessante Daten und Fakten.

Die Leidenschaft der Cosplay-Fotografie

videospielgeschichten.de am 19.12.2018, von Andre Eymann

Wenn jemand eine Figur aus Manga, Anime, Comic, Film oder Videospiel durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu darstellt, nennt sich das Cosplay. Was in Japan seinen Ursprung nahm, ist mittlerweile auch in Deutschland ein trendiges Hobby. Die Fotografin Annika Witt hat sich auf Bildinszenierungen mit Cosplayern spezialisiert und erzählt im Interview, was die Leute, die mit viel Liebe zum Detail an das Entwerfen ihrer Kostüme gehen, antreibt und wie man diese wirksam ins richtige Bild rücken kann.

Wie die Nintendo Switch meinen Spiele-Alltag verändert

pressakey.com am 13.3.2018, von Tim

„Das, was für viele die Trophäen auf der PlayStation oder die Achievements auf der Xbox sind, ist für mich die Portabilität der Switch. Sie ist für mich zum entscheidenden Argument geworden, wenn es darum geht, mich zwischen einer PS4- und Switch-Version zu entscheiden.“ So wie dem Autor dieses Blogeintrages auf pressakey.com ist es seit der Markteinführung von Nintendos Hybrid-Konsole sicherlich so manchem gegangen. Der Luxus der Flexibilität kann die Spielevorlieben verändern und dürfte noch ein entscheidender Einschnitt in die Spielekultur der Zukunft werden.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Lenhardts Ode an die Solospiele“

gamersglobal.de am 19.11.2011, von Heinrich Lenhardt

Spieleveteran Heinrich Lenhardt war noch nie Fan von Multiplayer-Titeln - und dies, obwohl er mit buffed.de ein bis heute exisiterende Online-Magazin für MMOs aus dem Boden stampfte. Selbst World of Warcraft und Hearthstone, in die er einiges an Zeit investiert hat, spielte Lenhardt vor allem wegen deren Solospieler-freundlichen Gameplays. Besonders der Umgangston in Chats und Foren regt den bei Erscheinen dieser Kolumne in Skyrim-Begeisterung schwelgenden Wahl-Kanadier auf: „Vielleicht sollte es für Online-Shooter-Spieler neben Waffenverstärkern auch mal einen digitalen Knigge als Freischalt-Belohnung geben.“

Fundstück der Woche: „How WASD became the standard of PC control scheme“

pcgamer.com am 24.06.2016, von Tyler Wilde

Seit der Etablierung des Shooter-Genres Mitte der 90er ist eine Maus-Kombination mit Steuerung durch die Tasten W, A, S und D in vielen Spielegenres zum Standard geworden. Was ein Quake-Spieler damit zu tun hat, welches Spiel die vier Tasten als erstes in den Grundeinstellungen gespeichert hat und warum es ebenso eine EDSF- oder ASXC-Steuerung hätte geben können, verrät pcgamer.com in englischer Sprache.

Kostenlos zum Download: Klassiker-Remakes von Langford Productions

Der Engländer Richard Langford hat sich darauf spezialisiert, alte C64-, Amiga- und Spectrum-Spiele in grafisch moderne und bedienungsfreundliche Windows-Versionen zu verwandeln - und diese kostenlos zum Download auf der eigenen Homepage anzubieten. Hier findet ihr neben dem ganz frisch geschlüpften Chuckie Egg weitere Klassiker der Heimcomputer-Ära, etwa Project ZX, The Pyramid, Jumping Jack und natürlich Space Invaders, die teilweise mit Bonus-Inhalten und -Levels angereichert wurden.

Im Video: Fortnite-Abstinenz, 37 Jahre Videospielgeschichte, Easter Eggs & Weihnachten bei PC Player

Was passieren kann, wenn man den Kindern beim Fortnite-Zocken einfach mal den Fernseher ausstellt, hat der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel getestet. Die teils amüsanten, teils aber auch erschreckenden Reaktionen seht ihr im unten eingebundenen Video.

Auf eine retrohistorische Zeitreise geht es in einer 15-minütigen Auflistung aller Game-Award-Gewinner der Jahre 1981 bis 2018. Eine unkommentierte Sammlung von 100 kuriosen Easter Eggs aus Spielen könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal KACPi26 ansehen. Dort erfahrt ihr beispielsweise auch, in welchem Shooter Jack Nicholson in seiner Paraderolle aus The Shining auftaucht.

Zu guter Letzt ein wenig (sehr wenig!) Weihnachtsstimmung in den Multimedia Leserbriefen der PC Player zum Fest 1995. Hier trägt der Weihnachtsmann zwar keinen Bart, dafür aber ein gewisser Herr Langer...

Im neuen Jahr übernimmt zunächst ein Überraschungsgast-Autor die Lesetipps als Urlaubsvertretung. Bis dahin habt wunderbare Weihnachts- und Silvesterfeste. Und natürlich gilt weiterhin: findet ihr erwähnenswerte Links rund ums Thema Spiele, schickt mir gerne eine Nachricht.