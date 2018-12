Xbox Live: Games with Gold im Januar 2019 mit Celeste, WRC 6 und mehr

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb hat auf seinem Major-Nelson-Blog die Games with Gold für den kommenden Monat Januar bekannt gegeben. Demnach können sich die Gold-Abonnenten diesmal auf das 2D-Action-Adventure Celeste und die Rennsimulation WRC 6 für die Xbox One, sowie das isometrische Action-Adventure Lara Croft and the Guardian of Light und den Ego-Shooter Far Cry 2 für die Xbox 360 freuen. Hier die Termine im Überblick:

Xbox One

Celeste - 1. bis 31. Januar 2019

- 1. bis 31. Januar 2019 WRC 6 - FIA World Rally Championship - 16. Januar bis 15. Februar 2019

Xbox 360

Lara Croft and the Guardian of Light - 1. bis 15. Januar 2019

- 1. bis 15. Januar 2019 Far Cry 2 - 16. bis 31. Januar 2019

Die beiden Xbox-360-Titel können dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One gespielt werden. Einen Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: