Resident Evil 2: Weitere Hinweise auf eine Demo im Xbox Game Store

Bereits im letzten Monat erreichte uns das Gerücht, dass Capcom noch im Dezember eine Demo zu Resident Evil 2 präsentieren wird. Zwar werden wir offenbar diesen Monat nicht mehr in den Genuss des Titels kommen, allerdings hat Microsoft selbst kurz die Anspielversion im Xbox Game Store online gestellt und dabei einige Details und auch ein Release-Datum verraten.

Die sogenannte „1-Shot-Demo“ soll der Beschreibung zufolge, die auf der Website von True Achievements veröffentlicht wurde, insgesamt 30 Minuten an Spielzeit bieten. In diesem Zeitraum könnt ihr im Spiel tun und lassen was ihr wollt und die Atmosphäre in euch aufsaugen oder euch an einem Speedrun versuchen. Sobald die Zeit um ist, ist die Demo vorbei. Die Probeversion soll am 11. Januar des kommenden Jahres und somit zwei Wochen vor dem Release des Spiels, verfügbar werden und am 31. Januar wieder aus dem Store verschwinden. Eine offizielle Ankündigung der Demo seitens Capcom lässt nach wie vor auf sich warten.