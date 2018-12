Halo Infinite: Entwickler verraten neue Details zum Spiel

PC XOne

343 Industries hat während eines kürzlich ausgestrahlten Livestreams auf Mixer neue Details zu Halo Infinite verraten. Wie es hieß, wurde Slipstream, die neue Grafik-Engine des Spiels, mit Blick auf den PC entwickelt und kann für verschiedene Hardwarekonfigurationen vollständig angepasst und skaliert werden. Seitens der Entwickler heißt es zur geplanten PC-Umsetzung:

Wir betrachten den PC als einen „vollwertigen Bürger“ und das PC-Publikum erwartet andere Dinge, als eine betreute Konsolenerfahrung. Es gehört definitiv zu unserer Philosophie, die Skalierbarkeit verschiedener Hardware sicherzustellen.

Wie die Entwickler außerdem versprachen, werden sich die Anpassungsmöglichkeiten für die Spieler im Spiel an die aus Halo Reach (Testnote: 9.0) orientieren, da man sich bewusst sei, dass die Leute diesen Grad an Individualisierung sehr mochten. In dem Zusammenhang wurde auch gleich bestätigt, dass es schwarze Unteranzüge (Teile, die unter der Rüstung liegen und nicht aus Metal bestehen) geben wird, etwas, das die Fans gefordert haben. Bestätigt wurde zudem ein Splitscreen-Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Ob dieser sowohl im Single- als auch im Multiplayer zur Auswahl stehen, oder auf einen Modus limitiert sein wird, ist noch nicht bekannt.

Das Studio gab überdies bekannt, dass es eine Belohnung in Halo Infinite für Spieler geben wird, die in Halo 5 - Guardians (Testnote: 8.5) den maximalen Spartan-Rang (152) erreicht haben. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass 343 Industries sein internes Pro-Team neu aufstellen wird, da kompetitive Spiele in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Ein internes Turnier mit einer spielbaren Halo-Infinite-Version soll zu Beginn des kommenden Jahres stattfinden.