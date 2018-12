Transport Fever: Thank-You-Patch mit neuen Features veröffentlicht

PC Linux MacOS

Am gestrigen Dienstag hat Urban Games ihren neuesten Patch für Transport Fever veröffentlicht. Wie der Name schon verrät, möchten sich die Entwickler für die lange Treue und Unterstützung der Spieler bedanken. Im Video präsentiert Tom Schrettl, Community- und Produkt-Manager bei Urban Games, den Thank-You-Patch und zeigt anhand einiger Spielszenen, was dieser an Neuerungen mit sich bringt.

Neben vielen kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind dies die umfangreichsten Änderungen des Patches: