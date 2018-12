Hitman 2: Kostenloser Weihnachtsbonus verfügbar

PC XOne PS4

Wie schon beim Vorgänger bietet IO Interactive auch für Hitman 2 (Testnote: 8.5) einen zeitlich begrenzten kostenlosen Bonusinhalt an. Im Weihnachtspaket Geschenkdiebe (Holiday Hoarders), das ihr euch für PC, Xbox One und die PS4 herunterladen könnt, wurde der Schauplatz "Paris" aus dem Vorgänger kräftig umgestaltet, um die Besucher in eine weihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Im Spiel gibt es wieder Schneekanonen, Dekorationen und Geschenke, die ausgepackt werden können. Zudem wurden explosive Schneebälle und Weihnachtswurfsterne hinzugefügt. Als 47 verbringt ihr eure Zeit natürlich nicht damit, Eierpunsch zu saufen und über Gefahren eures Berufs zu sinnieren, sondern müsst zwei Diebe aufhalten, die sich Zugang zu der Sanguine Fashion Show verschafft haben, um sich verschiedene Gegenstände unter die Finger zu reißen.

So ganz leer geht der glatzköpfige Auftragskiller allerdings auch nicht aus. Zwar gibt es keine neue Krawatte, allerdings könnt ihr ein schickes Santa-Outfit freischalten. Dafür müsst ihr jedoch die Herausforderung "Secret Santa" abschließen. Das Geschenkdiebe-Paket kann bis zum 8. Januar des kommenden Jahres kostenfrei heruntergeladen und gespielt werden.