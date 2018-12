Steam: Sins of a Solar Empire - Rebellion gratis + Midweek-Deals

Bei Steam könnt ihr diese Woche im Zuge der Midweek-Midweek-Aktion kostenlos das Weltraum-Strategiespiel Sins of Solar Empire - Rebellion abstauben, das bereits im vergangenen Monat in Humble-Store im Herbst-Sale kurz gratis zu haben war. Die Aktion gilt auch hier nur für kurze Zeit. Wer das Angebot damals verpasst hat, sollte also fix zugreifen. Darüber hinaus gibt es Rabatte auf Titel, wie Xcom 2 (Testnote: 9.0), Playerunknown’s Battleground (im User-Artikel), The Talos Principle, Transport Fever (Testnote: 7.5) und mehr. Nachfolgend einige Beispiele aus dem Store (das ganze Angebot findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben):