Steam Awards 2018: Finale Nominierte bekannt // Voting startet morgen

Zum dritten Mal wird die Spieleplattform Steam Anfang Februar kommenden Jahres die Steam Awards vergeben. In den letzten Wochen konnten User ihre Favoriten in acht Kategorien vorschlagen, die finalen fünf Titel jeder Kategorie wurden nun verkündet. Bereits morgen, am 20.12.2018, startet mit Beginn des Wintersales die Abstimmung. Bis 3. Januar 2019 können alle registrierten Steam-Nutzer einem Nominierten ihre Stimme geben.

Neben zu erwartenden Kategorien wie "Game of the Year", in der PUBG, Monster Hunter - World, Kingdom Come - Deliverance, Hitman 2 und Assassin's Creed Odyssey um den Titel buhlen, und "Best Developer", in der sich Valve trotz Nominierung der Fairness wegen selbst gestrichen hat, warten so skurrile Kategorien wie "Most Fun with a Machine" oder "Best Alternate History". Alle 45 Nominierten auf einen Blick:

Game of the Year

Playerunknown's Battlegrounds

Monster Hunter - World

Kingdom Come - Deliverance

Hitman 2

Assassin's Creed Odyssey

Best Developer

CD Projekt Red

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

Bandai Namco Entertainment

Klei

VR Game of the Year

The Elder Scrolls V - Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

Superhot VR

Labor of Love

Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man's Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Best Environment

The Witcher 3 - Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls 3

Better with Friends

Counter-Strike - Global Offensive

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked! 2

Best Alternate History

Wolfeinstein II - The New Colossus

Assassin's Creed Odyssey

Hearts of Iron IV

Civilization VI

Fallout 4

Most Fun with a Machine