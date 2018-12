Switch: Nintendo stellt den NES-Controller im Video vor

Switch

Nintendo hat mit der Auslieferung seines im Vorfeld angekündigten NES-Controllers für die Hybridkonsole Switch begonnen. Anlässlich des Verkaufsstarts wurde auch ein neues Video veröffentlicht, in dem das klassische Gamepad ausführlich vorgestellt wird. Das Eingabegerät wird, wie zuvor bekannt gegeben, paarweise und nur im Rahmen des kostenpflichtigen Online-Services Nintendo Switch Online an die Abonnenten, einmalig pro Nintendo-Account, verkauft (in Familienmitgliedschaften kann jeder sein eigenes Paar NES-Controller erwerben).

In dem veröffentlichten Clip lässt euch JC Rodrigo, der Manager of Product-Marketing in der Treehouse Division von Nintendo of America, einen näheren Blick auf das Gamepad werfen. Anders als der Original-NES-Controller ist dieser kabellos und verfügt zusätzlich über die Schultertasten „L“und „R“. Mit der L-Taste lassen sich Screenshots anfertigen und Videos von den eigenen Spielpartien aufnehmen, während euch der Click auf die R-Taste zurück in das Hauptmenü bringt. Das gleichzeitige Drücken der beiden Tasten ruft ein Optionsmenü im Spiel auf, in dem ihr Speicherpunkte erstellen, oder zum Spielauswahlmenü zurückkehren könnt.

Der NES-Controller verfügt zudem über eine Schiene und kann, wie die JoyCons, an die Konsole zum Aufladen angeschlossen werden. Der Preis pro Paar liegt hierzulande bei 59,99 Euro.