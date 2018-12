Underworld Ascendant: Roadmap veröffentlicht - große Updates geplant

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das Team von OtherSide Entertainment hat auf Steam seine Entwickler-Roadmap für das viel kritisierte Underworld Ascendant (Testnote: 3.0) veröffentlicht. In den nächsten Wochen und Monaten soll der Dungeon-Crawler demnach durch mehrere große Updates in allen Bereichen verbessert werden. Der nächste geplante Patch nimmt sich zunächst dem Speichersystem an. Letzteres soll komplett überholt werden und euch, abgesehen von ein paar Ausnahmen, jederzeit und überall im Spiel über das Spielmenü einen Spielstand anlegen lassen. Dabei sollen sowohl eure Position, der Missionsfortschritt, sowie Ausrüstung und Gegenstände, als auch die Positionen, Lebenspunkte und andere Statistiken der Gegner festgehalten werden.

Auch werden die Veränderungen in der Umgebung, wie Zustand und Positionen von Türen, Truhen, Hebeln, Fackeln, Waffen, Lebensmitteln und anderen Gegenständen mit gespeichert. Ausnahmen bilden nur Pfeile oder Zauber, die sich beim Speichern mitten in der Bewegung befinden. Allerdings wird das Speichern deaktiviert, wenn ihr nicht fest auf dem Boden steht, oder nicht weiter als 15 Meter von einem Gegner entfernt befindet. In Marcaul funktioniert das System noch nicht komplett. Zwar werden alle eure Fortschritte (Quest, Skills, Inventar), allerdings nicht eure Position und der Weltzustand gesichert. Daran wird derzeit gearbeitet.

Das Update soll im Laufe der nächsten Woche zum Download verfügbar werden und neben dem Speichersystem noch ein verfeinertes Kampfsystem einführen, das laut dem Studio nun weitaus dynamischer und reaktionsschneller sein und mehr Abwechslung bei den Angriffen bieten soll. Dazu habe man unter anderem die Gegner-KI verbessert und Balance-Optimierungen bei den Waffen und Gegnern durchgeführt, um die Kämpfe vor allem in frühen Leveln ansprechender zu gestalten. Bei den Quests und Levels sollen zahlreiche Fehler gefixt worden sein, die die Immersion gestört haben, während Plutos Gate und Upper Eberus eine Reihe von Änderungen erhalten, um die Spielbarkeit zu verbessern und diese „lebendiger“ wirken zu lassen.

Die Abnutzung von Gegenständen und Waffen im Spiel soll nach dem Patch deutlich sichtbar dargestellt werden. Zudem wurde die Anzahl der Beute in der Welt, sowie die Verfügbarkeit von Waffen in Aelitas Laden deutlich erhöht. Mit dem Update lernt euer Charakter außerdem zu schwimmen. Außerdem haben die Entwickler an der Maus- und Tastatursteuerung gearbeitet, die mit der Aktualisierung mit weniger Verzögerungen auf eure Befehle reagieren soll.

Im Februar nächsten Jahres soll dann ein weiteres umfangreiches Update erscheinen, das noch größere Verbesserungen beim Kampf, der KI, den Quests und Levels, sowie der allgemeinen Spielerfahrung bringen soll. Gleichzeitig will das Team kontinuierlich weiter die Zugänglichkeit durch bessere Tooltips und andere Hilfsmittel steigern, Ladezeiten und Performance des Spiels optimieren, sowie weiterhin Probleme und Fehler beseitigen. Dabei soll verstärkt auf das Feedback der Community geschaut werden. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.