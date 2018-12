Edge of Chaos: Echtzeitstrategie mit Unreal-Engine in Arbeit

PC

Ein Spiel, das die Echtzeitstrategie nicht neu erfindet, sondern das Beste aus den Genre-Klassikern vereint, wollen die Entwickler von Purgatory Studio erschaffen. Edge of Chaos soll auf Basis der Unreal Engine 4 im hochmodernen Grafikgewand erscheinen, eine authentische Low-Fantasy-Welt bieten und sich durch komplett zerstörbares Terrain auszeichnen. Dabei ließen sich die Entwickler von verschiedenen Genrevertretern inspirieren. Als Vorbilder werden das Warcraft-Franchise und dessen Fantasy-Einflüsse, Age of Empires 2 (HD-Testnote: 7.0) mit zugänglichen Massenschlachten, Der Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde 2 mit den physikbasierten Kämpfen und Company of Heroes mit der zerstörbaren Umgebung genannt.

Das Setting von Edge of Chaos soll in einer mittelalterlichen, düster-bedrohlichen Welt angesiedelt sein und mit den Mythen der Kelten, prähistorischen Wesen und dem Fantasy-Einschlag von Game of Thrones eine bewusst ungewöhnliche Mischung ergeben. Hierzu hat das Studio einen ersten Trailer der Spielwelt veröffentlicht, der jedoch noch keinerlei Einheiten, Kämpfe oder Informationen zur Hintergrundgeschichte enthält. Anfang des kommenden Jahres soll Edge of Chaos, das bisher noch ausschließlich für PC entwickelt wird, zunächst auf Kickstarter sein Glück versuchen, dann werden nähere Details bekannt gegeben.