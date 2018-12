Humble-Store: Sonic-Bundle gestartet

PC Switch XOne PS4

In seinem Store bietet euch Humble aktuell mit dem Humble-Sonic-Bundle diverse Abenteuer mit dem berühmten blauen Igel an. Dabei könnt ihr euch Titel aus Spiele-Reihen, wie Sonic Mania, Sonic Forces, Sonic Sega All-Stars Racing oder Sonic Lost World sichern. Ihr zahlt wie gewohnt, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen Sega, Humble Tip, den drei gemeinnützigen Vereinen Extra Life, Willow Foundation und Access Sport, sowie einer vierten Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das ganze Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,88 Euro):

Sonic Adventure 2

Sonic Adventure 2: Battle Mode (DLC)

(DLC) Sonic Adventure DX

Sonic CD

Sonic & Sega All-Stars Racing

Sonic The Hedgehog 4 - Episode 1 (Testnote: 8.0)

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,13 US-Dollar (6,27 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,18 Euro):