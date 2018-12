PC Linux MacOS

Parkitect verbindet im Namen „Park“ und „Architect“ und erinnert nicht von ungefähr an Klassiker wie Rollercoaster Tycoon. Lohnt sich der Kauf für Theme-Park-affine Aufbauspiel-Fans?

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usern Der Marian, Zaunpfahl, Vampiro, LRod und Dominius betreut.



Kreischende Fahrgäste, Erbrochenes auf den Wegen und umherlaufende Menschenmengen auf der Suche nach einem Snack oder dem WC – kommen euch dabei die ersten beiden Rollercoaster Tycoon in den Sinn und nicht der öffentliche Nahverkehr in einer Wochenendnacht, dann solltet ihr diesen Indie-Check weiterlesen. Mit Parkitect wagt sich das Studio Texel Raptor an einen Nachfolger im Geiste von Chris Sawyers Vergnügungsparksimulationen. Der Kickstarter-finanzierte Titel zeigt sich im Gegensatz zu aktuellen Wettbewerbern in klassischer Iso-Ansicht und dicht an den Spielmechaniken des Originals.

Die Basics eines frischen Vergnügungsparks – das Karussell spielt die passende Musik.

Eine Schippe mehr Komplexität

Spieler und Spielerinnen des ersten oder zweiten Teils von Rollercoaster Tycoon werden sich sofort zurechtfinden. In einem isometrischen Raster legt ihr Wege an, platziert Fahrgeschäfte und konstruiert Schienenteil für Schienenteil Achterbahnen. Damit euer Park nicht verdreckt und die Fahrgeschäfte funktionsfähig bleiben, stellt ihr Hausmeister, Techniker und weiteres Personal ein. Dieses bewegt sich dann entweder frei durch den Park und sucht selbstständig nach Arbeit oder bewegt sich innerhalb vorher festgelegter Zonen.

Soweit, so aus dem Vorbild bekannt. Beim einzustellenden Personal taucht mit den Trägern jedoch eine wesentliche Neuerung in der Simulation auf. Die Imbissbuden müssen nun mit Nachschub versorgt werden. Dafür gibt es spezielle Mitarbeiterwege, bei größeren Anlagen solltet ihr aber auch Versorgungstunnel und Depots anlegen. Denn wenn die entsprechenden Waren einer Bude ausverkauft sind, generiert diese keinen Umsatz, bis die Träger Nachschub liefern.



Parkitect verzichtet einen grobkörnigen Pixellook. Stattdessen wir euer Freizeitpark in polygonarmer 3D-Grafik dargestellt, die isometrische Draufsicht ist jedoch fest eingestellt. Ihr dürft aber stufenlos zoomen und habt einige weitere Freiheitsgrade beim Bauen. So könnt ihr die Neigung von Achterbahnschienen in unterschiedlichen Winkeln einstellen, oder Dekoration frei platzieren.

Die Visualisierungsebene hilft beim Optimieren, hier der vertikalen G-Kräfte der Bahn.

Nicht nur Nervenkitzel, auch das Äußere zählt

Bei all dem Kreieren von aufregenden Achterbahnfahrten, die hoffentlich nicht zu viel Übelkeit erzeugen, solltet ihr die Optik eures Freizeitparks nicht vergessen. Eure Besucher reagieren empfindlich auf frei sichtbare Versorgungsgebäude und mangelhafte Dekoration. Wie die Gäste die Parkästhetik wahrnehmen, lasst ihr euch per eingefärbtem Overlay anzeigen. Solch eine Visualisierung gibt es unter anderem auch für die Kennwerte der Achterbahnen, projiziert auf die Streckenabschnitte, oder die Verschmutzung der Wege. Damit liefert Parkitect eine weitere sinnvolle Komfortfunktionen für die Vergnügungspark-Wirtschaftssimulation.

Nach einem textbasierten, freiwilligem Tutorial stehen euch entweder eine Kampagne offen, in der ihr Park um Park innerhalb schwierigere Szenarien aufbauen müsst, oder das freie Spiel auf beliebiger Karte. Ihr könnt auch eigene Missionen erstellen und eure aufwendig konstruierten Achterbahnen abspeichern, im Steam-Workshop zur Verfügung stellen und entsprechende Entwürfe anderer Spieler in eure Parks einbauen.

In vorgefertigten Parks leistet ihr allerhand Optimierungsarbeiten.

Fazit

Mich als erfahrenen Spieler der alten Rollercoaster Tycoons hat Parkitect sofort gepackt. Das Gameplay ist fast identisch und die zusätzlichen Managementebenen der Budenversorgung und Dekorationsplatzierung geben dem Spiel zusätzliche Würze. Klar, ihr müsst auf das Mitfahren auf euren Achterbahnen in der Egosicht verzichten, wie es der aktuelle Konkurent Planet Coaster bietet. Dafür bekommt ihr eine Huldigung des Originals mit gelungenem Zusatzkomfort insbesondere durch die Darstellung der zu Grunde liegenden Simulationseffekte. Jedem Genrefan, der Spaß daran hat die Gedanken der Parkbesucher nach Verbesserungspotenzial zu durchsuchen, kann ich Parkitect voll empfehlen.