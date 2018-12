Switch: In USA die am schnellsten verkaufte Konsole dieser Generation

Switch

Die im März letzten Jahres veröffentlichte Nintendo Switch konnte sich in den USA in den vergangenen 21 Monaten zur am schnellsten verkauften Konsole dieser Generation aufschwingen. Wie die NPD Group, die in den Vereinigten Staaten die Verkäufe von Videospielen und Konsolen auswertet, berichtet, verkaufte sich die Hybridkonsole in Amerika bis heute mehr als 8,7 Millionen Mal und ließ damit sowohl Microsofts Xbox One, als auch Sonys PS4 hinter sich. Dem Bericht zufolge handelt es sich um Nintendos höchste Hardware-Verkäufe seit 2011.

Gleichzeitig konnte Nintendo selbst zum erfolgreichsten US-Software-Publisher avancieren. Dieser Erfolg hat mit den Verkäufen des zuletzt erschienenen Prügelspiels Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0) einen weiteren Schub bekommen, ging der am 7. Dezember 2018 erschienene Titel doch in den USA laut Nintendo nur innerhalb der ersten elf Tage im laufenden Weihnachtsgeschäft mehr als drei Millionen Mal über die Ladentheken. Damit wurde das Spiel nicht nur zum am schnellsten verkauften Nintendo-Switch-Titel aller Zeiten, sondern auch zum am schnellsten verkauften Spiel der Super-Smash-Bros-Serie. Seitens Doug Bowser, Senior Vice President of Sales and Marketing von Nintendo of America, heißt es in einem Statement dazu:

Wir sind begeistert solch starke Reaktionen im zweiten Weihnachtsgeschäft für die Nintendo Switch zu sehen. Wir freuen uns darauf unseren Fans noch mehr Begeisterung und Freude im kommenden Jahr und darüber hinaus zu bereiten.

Die digitalen Verkäufe im eShop stiegen derweil im Vergleich zum letzten Jahr um 105 Prozent. Auch Nintendo-Hits, wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5) und Mario Kart 8 Deluxe (Testnote: 9.0) haben mit mehr als vier, beziehungsweise fünf Millionen Einheiten neue Verkaufshöhen erreicht. Von Super Mario Odyssey (Testnote: 9.5) wurden bis heute 7,4 Millionen Verkäufe verzeichnet, während Pokémon - Let’s Go, Pikachu (Testnote: 8.0) und Pokémon - Let's Go, Evoli gemeinsam die Grenze von zwei Millionen Verkäufen geknackt haben. Super Mario Party (Testnote: 8.0) verkaufte sich laut dem Bericht immerhin 1,4 Millionen Mal.