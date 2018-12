3 Skulls of the Toltecs: Fenimore Fillmore kehrt als Remaster zurück

PC

Der tapfer-trottelige Cowboy Fenimore Fillmore kehrt 2019 in modernem Gewand zurück. Indie-Entwickler Casual Brothers, der 2017 bereits eine HD-Version des zweiten Fillmore-Abenteuers The Westerner veröffentlichte, hat für den 1. März 2019 ein HD-Remaster mit 4k-Auflösung von 3 Skulls of the Toltecs angekündigt, laut Steam sogar mit deutscher Sprachausgabe.

Das ursprünglich 1996 vom spanischen Studio Revistronic entwickelte Point-and-Click-Adventure spielt im US-Bundesstaat Arizona des Jahres 1866, wo der Pistolero Fenimore Fillmore in eine Schießerei gerät und sich wenig später auf der Jagd nach drei Schädeln, die zum Schatz der Tolteken führen sollen, wiederfindet. Zwei immer wieder auftauchende Kontrahenten und eingestreute Persiflagen der stereotypen US- und Spaghetti-Western bringen Spannung und Unterhaltung in das Comic-Abenteuer.

Bewegtbilder hat Entwickler Casual Brothers bis dato noch nicht gezeigt, auf der offiziellen Homepage sind lediglich einige Screenshots zu sehen. Dort wird zudem auf den Titel Revenge, hierzulande bekannt als The Westerner 2, verlinkt, zu dem es in Kürze nähere Informationen geben soll.