Devil May Cry 5: Dritter spielbarer Charakter „V“ im neuen Trailer

Capcom hat über IGN-First einen neuen Gameplay-Trailer zu Devil May Cry 5 (im TGS-Anspielbericht) veröffentlicht. Dieser lässt euch einen weiteren Blick auf den dritten spielbaren Charakter werfen, der schlicht „V“ genannt wird. Dieser tauchte bereits kurz in den Trailern zur Tokyo Game Show und den Game Awards auf. Nun könnt ihr ihn in Aktion sehen.

Capcom beschreibt V als einen „geheimnisvollen“ und „eigentümlichen“ Dämonenjäger und wie der neue Trailer andeutet, ist er offenbar kein großer Fan von Dante. Den zwei Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Devil May Cry 5 wird ab dem 8. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.