Activision/Blizzard stoppt Quellcode-Auktion alter Larry-Spiele

Obwohl Activision/Blizzard gar keine Rechte an der Marke Leisure Suit Larry besitzt, hat das kalifornische Unternehmen Al Lowes eBay-Auktion der Original-Quellcodes der ersten beiden Larry-Teile (wir berichteten) gestoppt. Per gerichtlichem Schreiben wurde dem 72-jährigen Larry-Schöpfer mitgeteilt, dass Activision davon ausgehe, Lowe hätte in seinen Codes auch Zeilen aus anderen Sierra-Spielen wie Space Quest und King's Quest verwendet. Deren Markenrechte wiederum liegen bei Activision.

Lowe versicherte zwar, dass die Behauptungen nicht wahr seien, stoppte die Auktionen dennoch. Eine gerichtliche Feststellung, dass die angebotenen Quellcodes keine fremden Passagen besitzen, würde sehr viel mehr kosten als die Versteigerungen eingebracht hätten. Bei Auktionsabbruch lagen die Gebote für das erste Larry-Spiel bei 11.000 US-Dollar, die für Teil 2 bei 10.211 US-Dollar.

Während sich Activision noch nicht zu den Vorkommnissen äußerte, kommentierte Al Lowe gegenüber PCGamesN.com etwas sarkastisch: