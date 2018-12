Pagan Online: Action-RPG im ersten Gameplay-Trailer

Mad Head Games und Wargaming haben während der Pressekonferenz zum diesjährigen Wargaming Fest in Moskau erste Spielszenen aus dem kommenden Action-RPG Pagan Online präsentiert. Das Spiel nimmt sich die slawische Mythologie zum Thema und soll, wie Wargamings Publishing Director Yaropolk Rash verspricht, actionreiche Kämpfe, prozedural generierte Arenen, herausfordernde Bosskämpfe und tonnenweise Beute bieten, um den eigenen Sammeltrieb zu befrieden. Auch soll euch ein einzigartiges Kampfsystem erwarten:

Durch diese Spezialisierungen wollen die Entwickler die Spieler dazu motivieren, statt nur einen Charakter zu spielen, mehrere unterschiedliche Figuren zu erschaffen und diese je nach Szenario einzusetzen. Das Skill- und Lootsystem sollen zum Weiterspielen motivieren:

Die Menge an Loot in pagan Online ist immens. Wir wollen die Spieler dazu herausfordern, herumzuexperimentieren, um richtige Kombinationen aus Skill-Boosts und Buffs zu finden, um ihren eigenen Kampfstil noch effektiver zu gestalten. Dies bedeutet die verschiedenen Charaktere in- und auswendig zu kennen und zu wissen, wie diese gespielt werden sollten und welche Vorteile sie bieten. Die Spieler sollen mit verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten herumexperimentieren, bis sie die tödlichste Kombination herausfinden.