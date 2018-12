Crash Team Racing - Nitro-Fueled: Switch-Release offenbar verschoben

Switch XOne PS4

Die Switch-Version von Crash Team Racing - Nitro-Fueled wurde offenbar verschoben. Das zumindest verrät der Eintrag auf der offiziellen Homepage des Spiels. Will man dort den Titel vorbestellen und wählt die Xbox One oder die PS4 als Wunschplattform, wird nach wie vor der kürzlich bekannt gegebene Veröffentlichungstermin, 21. Juni 2019, angezeigt. Bei Nintendos Hybridkonsole steht hingegen nur noch „coming soon“, was auf einen späteren Launch hindeutet. Offiziell verkündet hat Activision die Verschiebung allerdings bisher noch nicht.

Crash Team Racing - Nitro-Fueled ist das von Beenox Studios von Grund auf neu entwickelte Remake des 1999 erschienenen Naughty-Dog-Spiels Crash Team Racing und wurde vor wenigen Wochen im Rahmen der diesjährigen Game Awards in Los Angeles angekündigt. Das Spiel soll sämtliche Charaktere, Karts, Strecken und Tracks des Originals bieten. Zuletzt gab es zudem unbestätigte Hinweise darauf, dass der Titel auch auch neue Strecken enthalten könnte.