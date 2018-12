Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Konsolen-Release auf 2019 verschoben

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Die Konsolen-Umsetzung von Pillars of Eternity 2 - Deadfire (Testnote: 8.5) sollte ursprünglich noch in diesem Jahr erscheinen. Wie Obsidian Entertainment die Fans allerdings jetzt im offiziellen Forum informierte, wird man den Termin nicht mehr halten können. Das Spiel soll nun erst im Laufe des kommenden Jahres für Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen, da der Port noch etwas Zeit benötigt. Ein konkretes Datum wollte das Studio noch nicht verkünden.

Wie es in dem veröffentlichten Beitrag heißt, wird die Konsolenfassung, die nicht direkt bei Obsidian, sondern bei dem Team von Grip Digital entsteht, sämtliche Erweiterungen, Updates und Download-Inhalte enthalten, die bis dato für den PC erschienen sind. Der tschechische Entwickler hat in der Vergangenheit unter anderem bereits Titel, wie Tower of Guns, Q.U.B.E: Director's Cut und zuletzt Subnautica (Testnote: 8.0) für verschiedene Konsolen portiert.